Капитан судна «Норд» рассказал о своем самочувствии

Капитан арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимир Горбенко рассказал о состоянии своего здоровья, передает RT.

«Средненько чувствую себя, потому что за это время у меня было два гипертонических криза», — сказал Горбенко.

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По его словам, врачи зафиксировали у него высокое давление, но не смогли определиться, стоит везти его в больницу или нет.

Ранее сообщалось, что Херсонский городской суд освободил до основного разбирательства капитана крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко.

В свою очередь Кремль пообещал защитить моряков «Норда». В МИД России также пообещали задействовать все механизмы для освобождения моряков.