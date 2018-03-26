Мэй выразила соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования россиянам в связи с трагедей в Кемерово, передает РИА «Новости».

«У нас нет разногласий с российскими гражданами, которые сделали такой большой вклад в великую историю своей страны, наши мысли сегодня — с ними в связи с последствиями ужасного пожара в торговом центре в Кемерово», — сказала Мэй.

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Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию о событиях в Кемерово.