Муфтият Дагестана осудил атаку в Кизляре

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Муфтият Дагестана выступил с осуждением атаки в Кизляре, в результате которой погибли четыре человека. Сообщение об этом опубликовано в Instagram духовенства.

«Муфтият Республики Дагестан решительно осуждает любые проявления насилия <...> ваххабиты, прикрывающиеся сегодня псевдоисламом, ничего общего с Исламом не имеют», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что момент стрельбы в Кизляре попал на видео.

18 февраля местный житель открыл стрельбу по толпе в дагестанском Кизляре. Он смертельно ранил четырех человек, еще одна пострадавшая женщина скончалась в больнице. СК возбудил уголовное дело по факту происшествия, его взял под контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.