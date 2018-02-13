В Томской области рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке вертолета

Пострадавшие при аварийной посадке вертолета Ми-8 в Томской области находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили в областной администрации, передает РИА «Новости».

«Госпитализированные при аварийной посадке вертолета Ми-8 на томском Севере в стабильном состоянии. На лечении в больнице Стрежевого находятся четыре человека. Трое из них в состоянии средней степени тяжести, одна женщина в тяжелом состоянии», — сообщили в администрации.

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Сообщается, что двое пострадавших были госпитализированы в хирургическое отделение больницы, двое — в реанимационное.

Ранее сообщалось, что разбившийся в Томской области вертолет почти 30 лет использовали для экспериментов.