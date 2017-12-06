СБУ назвала число россиян, которым запрещен въезд на Украину
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что въезд в страну закрыт более чем 2 тысячам гражданам России, передает РИА «Новости».
«Всего закрыт въезд на Украину за угрозу нацбезопасности более 5 тысячам лиц, из которых более 2 тысяч граждане России», — сказал Грицак.
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Он добавил, что также на Украине ряд граждан на России привлекаются к уголовной ответственности «за террористическую и диверсионную деятельность».
Ранее сотрудники Службы безопасности Украины заявили о задержании двух граждан России по обвинению в дестабилизации обстановки в стране.