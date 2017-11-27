Главному вулкану Бали присвоили наивысший уровень опасности

Индонезийские власти присвоили извергающемуся вулкану Агунг наивысший уровень опасности. Об этом сообщает Associated Press.

Речь идет о четвертом уровне опасности. Власти призвали всех жителей в радиусе 10 км от вулкана покинуть территорию.

Ранее сообщалось, что из-за извержения вулкана Акунг на Бали эвакуировали 24 тыс. человек.

Вулкан является высшей точкой острова и считается священной горой у местных жителей. Его высота составляет 3142 м, диаметр кратера — 520 на 375 м.