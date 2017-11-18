После стрельбы в «Москва-Сити» задержали 30 человек

Почти 30 человек задержаны после конфликта со стрельбой в ресторане в комплексе «Москва-Сити». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

«Около тридцати человек задержано после конфликта со стрельбой в «Москва-Сити», их допрашивают», — сказал источник.

Реклама

Он отметил, что правоохранительные органы устанавливают участников и свидетелей конфликта.

Ранее стало известно, что в деловом центре «Москва-Сити» произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек.

Также сообщалось, что после стрельбы три автомобиля объявили в розыск.