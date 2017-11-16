Росмолодежь объявила о старте приема заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов

Росмолодежь начала в четверг прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

«16 ноября стартовал прием заявок. Конкурс проводится Федеральным агентством по делам молодежи в целях вовлечения российской молодежи в творческую деятельность и социальную практику, а также повышения гражданской активности, формирования здорового образа жизни и раскрытия потенциала молодежи в интересах развития страны», - говорится в сообщении.

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В конкурсе смогут принять участие россияне в возрасте от 14 до 30 лет. «Заявки на участие в конкурсе физические лица могут направить через АИС «Молодежь России» до 26 ноября в номинациях «Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие», «Поддержка творческой молодежи», «Поддержка волонтерских и добровольческих инициатив», «Поддержка студенческих инициатив», «Карьера и самоуправление», - отметили в пресс-службе. Кроме того, молодежь может представить проекты в номинации «Вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития».

Независимые эксперты будут оценивать работы по таким критериям, как актуальность, креативность, эффективность, адресность, практическое применение, масштабность, публичность. «Лучшие инициативы талантливой молодежи будут поддержаны. Общая сумма грантов на этом этапе составляет 159 млн рублей», - добавили в пресс-службе.