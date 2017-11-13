Полтавченко пообещал найти деньги на единый вытрезвитель в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко распорядился о проработке проекта создания единого вытрезвителя, передает «Интерфакс».

«Проще и лучше было бы не эти отделения где-то открывать, создавая тем самым проблемы для нормальных людей, а какой-то четкий правовой механизм, который позволил бы создать отдельное специализированное подразделение, куда бы мы всю эту публику свозили. Вот на это деньги мы найдем», — сказал он.

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Полтавченко поручил проработать идею подобного проекта до 15 декабря.

Ранее сообщалось, что в Петербурге открылся крупнейший в мире планетарий.