«Главный – одышка»: Малышева перечислила симптомы при COVID-19

Симптом COVID-19, при котором пациенту требуется стационарное лечение, назвала телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева. Об этом она заявила в эфире передачи «Здоровье» на «Первом канале».

«Если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то ведите себя спокойно. <...> Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации», – подчеркнула она.

Слова Малышевой подтвердил и главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов. Он отметил, что одышка – тревожный симптом, свидетельствующий о «снижении дыхательной функции». При этом, добавил Морозов, около четверти пациентов с коронавирусом имеют серьезное поражение легких.

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30 апреля Малышева призвала в эфире «Первого канала» не бояться увеличивающегося числа выявленных случаев коронавируса, объяснив это массовым тестированием.

«У нас уже почти четыре миллиона тестов. Мы такие массы народа тестируем, что у нас поневоле будет много людей с коронавирусом», — сказала ведущая, подчеркнув, что Россия находится на втором месте в мире по числу исследований. Врач также напомнила, что в половине выявленных случаев не имеется симптомов, поэтому «они не болеют». Для сравнения Малышева также привела Швецию, где, по ее словам, берут анализы только у пациентов в тяжелом состоянии, и случаев, по официальным данным, меньше.

В середине того же месяца Малышева назвала коронавирус «чудом чудесным» – она добавила, что выразилась так, потому что от COVID-19 не умирают дети. Согласно статистике, накопленной в процессе эпидемической вспышки в КНР, Италии и США, в возрасте до 10 лет — практически нулевая детская смертность, отмечает телеведущая. Кроме того, по данным американцев, в реанимацию не попадали люди моложе 20 лет. Эта статистика подтверждается и данными московской вспышки.

«То есть, молодые люди болеют, но болеют легко. Безусловно, это огромное счастье, что дети – молодые люди до 18 лет — не болеют. В этом смысле этот вирус — безусловное чудо», — заключила Малышева. При этом стоит подчеркнуть, что почти половина выявленных случаев коронавируса в столице — это люди моложе 45 лет, сообщал неоднократно оперштаб Москвы.

Еще в начале марта директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Первого МГМУ им. Сеченова Александр Лукашев рассказывал РИА «Новости» о симптомах COVID-19.

«В отличие от обычной простуды или, скажем, бронхита, при коронавирусе будет сухой кашель. Не влажный. Второй важный момент — в начале заболевания повышенная температура может быть не всегда. И даже если она поднимется, то все равно будет ниже, чем при гриппе. К примеру, 39°C наблюдается очень редко», — подчеркнул доктор.

Ученый отмечал, что во многих случаях коронавирус протекает в легкой форме. «Тогда коронавирусная инфекция может протекать как простая простуда, отличить их невозможно. Повторюсь, это касается только легких случаев», – сообщил Лукашев. Он также добавил, что более тяжелое течение COVID-19 сопровождается одышкой.

Главный способ профилактики коронавирусной инфекции — мытье рук, власти всех стран мира призывают граждан внимательнее следить за личной гигиеной, чтобы защититься от COVID-19. По словам главного санитарного врача РФ Анны Поповой, предотвратить заражение поможет соблюдение элементарных правил — нужно чаще мыть руки и лицо, протирать гаджеты спиртосодержащими жидкостями (не менее 60% этилового спирта, такое содержание наличествует в том числе и в крепком одеколоне) и не забывать о регулярной уборке.

Социальное дистанцирование сейчас считается специалистами наиболее действенным способом замедлить и остановить пандемию. Чем дальше человек держится от других людей, тем ниже шанс дальнейшего распространения вируса. Роспотребнадзор, к примеру, выпустил постановление — по нему россияне не должны приближаться друг к другу ближе, чем на метр.