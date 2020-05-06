«Не помогает»: почему народная медицина бессильна перед COVID-19

Представители ВОЗ призвали использовать средства народной медицины при лечении коронавируса инфекции только после их клинических испытаний. Об этом заявил директор ведомства Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве

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«Есть много видов традиционной медицины, которые приносят пользу... Однако применять подобные средства нужно после очень строгих испытаний, как это происходит в современной медицине. Такова наша позиция», — подчеркнул глава ВОЗ.

Его поддержал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, нужно быть уверенным, что предлагаемые средства протестированы таким же образом, как и обычные лекарства.

«В условиях, когда [ученые] ищут лекарства против коронавирусной инфекции, нужно с осторожностью относиться к вводящей в заблуждение информации [из разных источников], особенно из соцсетей, по поводу эффективности некоторых лекарств.

Многие растения и вещества предлагаются без соблюдения минимальных требований и свидетельств качества, безопасности и эффективности», — говорится в сообщении организации.

По мнению экспертов, применение средств против COVID-19, которые не прошли тесты, грозит опасностью для людей — такие методы могут дать только ложную надежду. В ВОЗ подчеркнули, что соцдистанцирование и мытье рук являются важным аспектом в борьбе с коронавирусом.

Так, в качестве примера Гебрейесус привел Африку — там для лечения инфекции используют полынь. «Медицинские растения, такие как полынь однолетняя (Artemisia annua), которые считаются возможным средством против COVID-19, должны быть протестированы на предмет эффективности и побочных эффектов», — отметил он.

Эксперты ВОЗ считают, что лекарства для африканцев должны быть протестированы по тем же стандартам, что и для жителей остального мира. «Даже если источником терапии является традиционная практика и природные средства, крайне необходимо установить их действенность посредством строгих клинических испытаний», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что в клинических исследованиях участвуют более сотни людей под наблюдением национальных регулирующих органов.

Ранее ВОЗ выпустила доклад, в котором опровергла мифы о лечении коронавируса. Там объясняли, что убить вирус на морозе невозможно, поскольку температура тела остается прежней либо снижается максимум на несколько градусов — она все равно остается комфортной для развития болезни.

Подобный вердикт эксперты вынесли и в отношении использования при лечении детской мочи и кокаина. Не помогут от коронавируса и средства от пневмонии, антибактериальные лекарства, а также чеснок и кунжутное масло.

В ВОЗ напомнили и о способах передачи коронавируса. Там подчеркнули, что нельзя заразиться через укус комара — вирус респираторный и передается только воздушно-капельным путем. Это касается и домашних питомцев.

Как рассказал «Газете.Ru» президент НМИЦ ДГОИ им. Рогачева Александр Румянцев, основная проблема в медицине — это постсиндромное лечение. Несмотря на своевременную помощь медиков, человек все равно прибегает к народным методам, считая, его недолечили.

При этом, по словам эксперта, от коронавируса нет лекарств — врачи лишь проводят терапию согласно нескольким разработанным протоколам.

«Все позиции, которые использует народ, они научно необоснованны, мягко говоря. Для того, чтобы выздороветь, нужно верить. Если люди верят, им кажется, что это как-то повлияло. Ничего из этого на самом деле не помогает.

От 45 до 50% населения, которые инфицированы, у них клинически вирус не проявляется. Они носители. Если анализ показал «корону», но он не болеет, то он начинает принимать все, что ни попадя, и ему кажется, что он выздоровел», — отметил Румянцев.

При этом он напомнил, что народные средства активно применяются в Китае и Японии, где традиционная медицина идет наравне с профессиональной. В то же время медик подчеркивает, что самый безопасный метод борьбы с коронавирусом — это самоизоляция, регулярное мытье рук и использование средств индивидуальной защиты.