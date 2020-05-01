Закончится позже: ученые предсказали конец COVID-19 в России

ВОЗ ждет приглашения от Китая

— По состоянию на 2 мая, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире — 3 344 757 человек. Умерли 238 649, выздоровели — 1 053 290 пациентов.

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— Всемирная организация здравоохранения ожидает от Китая официального приглашения поучаствовать в исследовании происхождения COVID-19, заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич. Тем не менее, власти КНР по-прежнему отвечают отказом.

В России заразился министр

— В Москве скончались еще 37 пациентов с пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает штаб по борьбе с распространением инфекции. Общее число пациентов, умерших от коронавируса, в столице достигло 695 человек.

— Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков заразились коронавирусом, сообщила пресс-служба Минстроя. Сейчас состояние министра в норме, он остается на связи с коллегами.

— У некоторых пациентов с коронавирусом обнаружили новый симптом — у них появляются кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, сыпь возникает в разных местах на теле, в первую очередь — в области кистей и живота.

— В Московской области власти сообщили о введении «масочного режима» для снижения рисков распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте областного правительства. Такую меру поддержали многие регионы РФ.

— Эколог Андрей Нагибин предупредил об опасности медицинских масок больных с коронавирусом. По его словам, отработанная маска становится рассадником инфекции, поэтому ее нужно утилизировать отдельно от остального мусора.

Коронавирус приводит к инсульту

— В Сингапуре ученые составили очередной прогноз окончания вспышки коронавируса по России. Теперь финальную дату сдвинули на четыре дня позже — на 8 августа. По словам специалистов, информация будет меняться в зависимости от ситуации в стране.

— В Ирландии ученые установили, что

большинство заболевших коронавирусом погибает из-за аномального свертывания крови. Проанализировав данные тяжелых пациентов с инфекцией, они пришли к выводу, что аномальное нарушение вызывает образование микротромбов в легких и значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.

— Палестина обратилась к России с просьбой отправить 100 аппаратов ИВЛ, защитные костюмы для врачей и 20 тыс. тестов на коронавирус, сообщил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль. Ранее также поступили более десятка стран Ближнего Востока и Северной Африки. Так, запросы поступили из Алжира, Египта, Катара, Кувейта, Ливана, Ливии, Мавритании, Йемена, Марокко, Палестины, Сирии, Судана и Туниса.