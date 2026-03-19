СК Петербурга показал место, где знакомый закопал пропавшего юношу после расправы

В Петербурге следователи показали место, где после расправы нашли юношу

Следователи Петербурга работают на месте обнаружения 17-летнего подростка, который не выжил после конфликта со знакомым. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что молодой человек встретился с 16-летним знакомым для выяснения отношений. Во время ссоры, по версии следствия, молодой человек ударил пострадавшего ножом в живот. Когда молодой человек перестал дышать, школьник решил закопать его недалеко от станции Кондакопшино.

Судя по кадрам, которые раскрыли следователи, подростка нашли в безлюдном месте.

«Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», – сообщается в публикации.

Поиски пострадавшего начались три дня назад, когда он вышел из дома и не вернулся. По данным СМИ, 16-летний оппонент отсек юноше части рук и ног. Предположительно причиной могла стать ревность, но точную причину следователям еще предстоит выяснить.



