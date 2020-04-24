COVID-19 в Москве: майские праздники пройдут в самоизоляции

Нет поводов для смягчения режима самоизоляции в Москве на майские праздники, заявил агентству «Интерфакс» министр правительства столицы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков. Эту позицию он объяснил тем, что в городе ежедневно наблюдается прирост заболевших коронавирусом.

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«Молодежь, которая гуляет на спортивных площадках, мамы с детьми, дети без присмотра родителей гуляют на детских площадках. По статистике, до 50% тех, кто попадает в медицинские учреждения с коронавирусной инфекций — это как раз молодежь», — обратил внимание столичный чиновник.

Данчиков отметил, что выписано уже более тысячи протоколов за нарушение режима самоизоляции московскими организациями. Общая сумма штрафов, по его словам, составила 77,6 млн руб.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в городе продолжает нарастать проблема заражения инфекцией, хотя она и не носит драматического характера. При этом он отметил ответственное отношение москвичей к предпринятым мерам. Исходя из этого он сделал вывод, что пока нет смысла ужесточать ограничения. В настоящее время пропускная система и режим самоизоляции являются оптимальным решением властей.

В то же время он подчеркнул, что москвичам нельзя разрешать выходить на прогулки по городу с детьми, так как они неизбежно начнут контактировать с соседями, что приведет к новой волне заражения. «Мы просто погрузимся в пучину настоящей эпидемии», — полагает градоначальник.

С 22 апреля все москвичи, у кого есть симптомы ОРВИ, должны соблюдать такие же правила, как и те, у кого подтвержден коронавирус. Исключение составляют выходы из дома для похода к врачу. На них будут распространяться и штрафы в таком же размере, как и на тех, у кого подтверждено заболевание, пояснил глава комиссии Московской городской думы по безопасности Кирилл Щитов.

Кроме того, эти граждане должны будут подписать согласие о готовности лечиться на дому и передавать фото в систему распознавания лиц, передает издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину. Таким образом столичные жители попадают под контроль властей — можно будет отслеживать передвижения таких граждан и «применить меры административного воздействия».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин решит вопрос о том, продлевать или нет режим самоизоляции и нерабочих дней, в течение ближайшей недели. В начале апреля глава государства выступил с обращением к россиянам, в котором отметил, что нерабочие дни продлеваются до 30 апреля.

При этом ранее Минздрав призвал власти страны продлить нерабочие дни и режим самоизоляции вплоть до окончания майских праздников. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико отметил, что это помогло бы не допустить резкого скачка заболеваемости коронавирусом в стране.

В качестве аргументации своего мнения он привел в пример иностранные государства, в которых «не отменяют эти меры — меры по самоизоляции, меры по дистанционированию социальному», несмотря на изменение развития эпидемиологической ситуации.

Брико заверил, что специалисты продолжат наблюдать за ситуацией с распространением коронавируса в России и исходя из данных по количеству новых заболевших и в целом по обстановке будут решать, какие действия лучше предпринимать дальше.

По его словам, основной прирост заболевших происходит за счет Москвы, так как на нее приходится около 56% всех подтвержденных случаев заражения COVID-19. В то же время, отметил Брико, летальность из-за коронавируса в России составляется меньше 1%, а в Москве этот показатель ниже, чем в целом по стране.

Только за последние сутки в России было зафиксировано 5849 новых случаев коронавируса. Из них 2957 заболевших — в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 36 897 зараженных. Всего в стране выявлено 68 622 человека, которые заболели COVID-19. За весь период умерли 615 пациентов, выздоровели 5568 человек.