199 зараженных: в России ввели режим повышенной готовности

По всей России введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Власти всех 85 российских регионов приняли такое решение в связи с непрекращающимся распространением вируса по территории страны.

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Таким образом, по всей стране отменены или перенесены все спортивные и другие массовые мероприятия, а образовательные учреждения — школы, вузы, колледжи — перешли на дистанционное обучение.

Тем временем в России увеличилось общее количество инфицированных коронавирусом более чем на 50 человек. «За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан РФ в 23 регионах», — говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

По-прежнему лидирующие позиции занимает в этом списке Москва. Так, в столице обнаружили 12 случаев заражения из 52, среди них есть те, кто летел внутренним рейсом из Санкт-Петербурга. По Московской области зарегистрированы 5 новых случаев. Столько же в Свердловской области.

По три положительных результата на наличие коронавируса медики получили в Тульской области, Красноярском и Хабаровском краях. Еще в четырех регионах (Тамбовская, Воронежская, Кировская области и Краснодарский край) зафиксировано по два новых случая. В остальных 13 российских регионах обнаружено по одному заболевшему вирусом.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — говорится в сообщении штаба.

В то же время утверждается, что специалисты установили и круг лиц, с которыми общались зараженные на территории России. Контактных лиц должны поместить под медицинское наблюдение для проведения лабораторного обследования.

«В РФ на сегодняшний день зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 у граждан России, 11 у граждан иностранных государств. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 62 541 человек, по состоянию на 18.03.2020 под контролем остаются 22 178 человек», — добавили в оперштабе.

Также в сообщении говорится, что летальных исходов в России не зафиксировано. Однако ранее мэр Москвы Сергей Собянин принес свои соболезнования родным москвичке, которая умерла после того, как тест на коронавирус дал положительный результат.

«К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжелыми болезнями: сахарным диабетом 2 типа, атеросклерозом, гипертонией. Ее окружение сейчас под наблюдением, тяжелых симптомов у них нет. Мои соболезнования семье», — написал он в Twitter.

Главный патологоанатом столицы Олег Зайратьянц уточнил, что причиной смерти россиянки стал оторвавшийся тромб. «Это массивная двусторонняя тромбоэмболия легочной артерии. Несмотря на то что пациентка была госпитализирована с начинающимися признаками пневмонии и у нее при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб», — отметил медик.

По его словам, «на момент смерти изменений в легких не было». При этом подтвердились и сопутствующие хронические заболевания — сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь и ишемическая болезнь сердца.

На сайте коронавирус.рф напоминают, что симптомы у заболевания те же, что и при ОРВИ. Таким образом, у зараженного может проявляться общее недомогание, ринит и слезотечение, боль в горле, мигрень, а также одышка. Кроме того, заболевание коронавирусной инфекцией может сопровождаться высокой температурой и расстройствами ЖКТ. При первых симптомах ОРВИ Роспотребнадзор рекомендует остаться дома и вызвать врача.

Для профилактики заболевания следует соблюдать правила личной гигиены. В частности чаще мыть руки и пользоваться дезинфицирующими средствами для рук — особенно в людных местах. Не прикасаться ко рту, носу или глазам немытыми руками.