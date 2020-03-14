Более 50 зараженных: в России стало больше инфицированных

В России увеличилось количество пациентов, зараженных коронавирусом. За сутки — с пятницы на субботу — были выявлены 14 новых случаев. По данным оперативного штаба, в Москве появилось девять новых пациентов с обнаруженным заболеванием, один — в Подмосковье, один — в Петербурге, два — в Кемеровской области, еще один — в Калининградской области.

Реклама

Эти люди в последние две недели посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. К примеру, в Калининградской области третий случай заражения вирусом выявили у жительницы, которая с 6 по 9 марта была в Берлине. В пресс-службе правительства региона отметили, что она находится в инфекционной больнице. Пациентка указала медикам контакты всех, с кем общалась.

«Медработники проводят обход граждан, контактировавших с заболевшей, собирают необходимые анализы», — передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы.

При этом о состоянии этой пациентки ничего не было сказано. Двое ранее зараженных находятся в удовлетворительном состоянии, сказала собеседница агентства, ссылаясь на слова медиков.

В Санкт-Петербурге новым пациентом, зараженным коронавирусом стал 55-летний мужчина. Он приехал из Италии 8 марта, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. При этом госпитализирован он был лишь 12 марта, передает ТАСС со ссылкой на штаб. Мужчину поместили в Боткинскую больницу. В настоящее время медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

В столичном оперативном штабе сообщили, что в Москве выявлено девять новых пациентов. Из них трое несовершеннолетние.

Отмечается, что их классы были закрыты с 10 марта, то есть ровно две недели назад. После того, как у подростков обнаружили вирус, были закрыты на карантин все здания, в которых они обучались. В настоящее время, по информации штаба, все учащиеся этих корпусов находятся дома. «В зданиях проведена заключительная дезинфекция», — добавили в штабе.

Таким образом в Москве на данный момент выявлено 33 случая заражения коронавирусом. Специалисты также установили круг лиц, с которыми общались новые зараженные. «Шестеро родственников пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке. Четверо — в инфекционной больнице. Двое близких остались на домашнем карантине. Ни один из взрослых пациентов не посещал работу», — отмечается в оперативном штабе столицы.

Всего в России выявлено 59 случаев заражения. Из них только трое выздоровели. Среди заразившихся 56 граждан России, двое китайцев и один гражданин Италии. Китайцы и один россиянин выписаны из больницы. Кроме того, выздоровели и россияне, которые были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess.

В ответ на новость о том, что вирус продолжает распространяться по России сенатор Алексей Пушков призвал полностью ограничить выезд в Европу. Он подчеркнул, что все новые случаи заражения выявлены у тех, кто ранее побывал в неблагоприятных регионах.

«Пора перестать призывать граждан не ездить в Европу, а закрыть эту возможность как таковую», — написал он на своей странице в Twitter, обратив внимание, что российская авиакомпания до сих продолжает совершать рейсы в 25 городов Европы. «Нежели трудно сделать выводы?» — задался вопросом Пушков.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила Европу центром пандемии COVID-19, так как именно в европейских странах ежедневно заболевает больше людей, чем в Китае во время пика эпидемии. Об этом сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, отметив, что в этой части света «сообщений о новых случаях и смертях больше, чем во всем мире, за исключением Китая».

Первое место по распространению вируса в Европе занимает Италия. Там зарегистрировано свыше 21 тыс. зараженных. Более 1,4 тыс. стали жертвами заболевания только в этой стране.

Всего, по данным портала DXY.cn, зарегистрированы свыше 146 тыс. инфицированных, из них погибли более 5 тыс. человек и вылечились 72305 пациентов по всему миру.

В связи с активным распространением вируса в Европе Москва решила ограничить пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией. Временное ограничение вступит в силу 16 марта. Тем не менее будут сохранены регулярные рейсы в столицы стран ЕС, Женеву и Осло. Также у россиян будет возможность вернуться на родину благодаря чартерным рейсам. Эти рейсы будут летать через терминал F Шереметьево, передает РИА «Новости».