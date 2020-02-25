Не щадит никого: замминистра в Иране заразился коронавирусом

Положительный результат показал тест на коронавирус, сданный заместителем министра здравоохранения Ирана Ираджем Харирчи. Об этом сам чиновник заявил публично во вторник, передает агентство ILNA.

«Хочу сообщить, что у меня коронавирус. Со вчерашнего дня у меня была температура, первоначальный анализ показал положительный результат», – подчеркнул он.

По словам Харирчи, он сам себя изолировал от окружающих, чтобы попытаться пресечь распространение заразы. Он также заявил, что Иран обязательно победит коронавирус «в течение следующих нескольких недель». Чиновник добавил, что его состояние «неплохое, все хорошо». Единственное, что его беспокоит – повышенная температура.

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Напомним, что минздрав Ирана еще 19 февраля сообщил о первых случаях заражения коронавирусом. Вспышка была зафиксирована в Куме, всего в Исламской республике насчитали порядка 95 случаев заражения, умерло от него 15 человек.

Ранее сообщалось, что в республике зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом, из них — 12 со смертельным исходом.

Иранский президент Хасан Роухани также заявлял о применении вооруженных сил в борьбе с эпидемией нового типа коронавируса COVID-2019.

Кроме того, 25 февраля самолет Turkish Airlines, летевший из Тегерана в Стамбул, экстренно сел в аэропорте Анкары в связи с подозрением на коронавирус у пассажира, передает Habertürk. Посадка была совершена после запроса министра здравоохранения Турции, пишут СМИ.

На борту находятся 132 человека. Их осматривают врачи. У 12 пассажиров повышена температура, еще у 17 людей вирус подозревается на основе других симптомов.

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась 31 января. Незадолго до этого в многомиллионном городе Ухане, расположенном в китайской провинции Хубэй, произошла вспышка неизвестной пневмонии. Сейчас мегаполис находится под карантином — из него нельзя выехать.

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса стал рынок в Ухане. Кроме мяса привычных европейцу домашних животных — коров, свиней и кур — там можно было купить мясо гигантской саламандры, цапли, обезьяны и других экзотических диких животных. По мнению китайских ученых, наиболее вероятные носители нового типа коронавируса — змеи.

Однако уже в начале февраля китайские ученые из Южнокитайского сельскохозяйственного университета и лаборатории опубликовали данные о том,

какое животное может являться вероятным промежуточным переносчиком болезни. Ими оказались панголины, представляющие собой, грубо говоря, гибрид муравьеда и броненосца.

Согласно данным проведенных исследований, коэффициент позитивности бетакоронавируса в панголинах составляет 70%, при этом последовательность генома изолированного у животных штамма на 99% совпадает с тем, от которого заражение получает человек.

Вакцину от 2019-nCoV уже разрабатывают — 29 января в генконсульстве России в Гуанчжоу заявили, что Китай и РФ совместно ведут работу над «оружием» против коронавируса, его геном уже направлен российским специалистам. Благодаря этому ученые в РФ смогли в короткие сроки разработать экспресс-тесты, позволяющие определить наличие в организме человека 2019-nCoV.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем — на расстоянии одного-двух метров. Кроме того, заразиться можно через прикосновение грязными руками к глазам. Основные симптомы — сухой кашель, затрудненное дыхание, вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Иногда болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой — но менее заразным человек от этого не становится.

Всего по официальным данным ВОЗ в мире заразились коронавирусом 80 290 человек, из них умерли 2704 пациента — преимущественно люди пожилые, старше 70 лет. Вылечились от новой болезни 27 843 человека. Каждый день число зараженных в среднем растет на 500 человек.

Между тем, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка нового коронавируса пока представляет собой эпидемию. «Использование определения «пандемия» не отвечает фактам», — сказал Гебрейесус.

Он отметил, что у вспышки этой инфекции есть «потенциал пандемии».