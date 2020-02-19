Влияние Атлантики: почему в Россию не пришла настоящая зима

Аномальная зима в России вызвана наступлением теплых воздушных масс из региона Атлантического океана и вытеснением ими холодного сибирского воздуха. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

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В этом году Северо-атлантическое колебание, обеспечивающее перенос воздуха из Атлантики, добралось не только до европейской части России и Ямала, но дошло вплоть до Якутии и Хабаровского края.

Только в конце декабря и январе благодаря северным воздушным потокам «установился на непродолжительное время антициклон» и температура стала минусовой, но все остальное время «погодой дирижировала Атлантика», добавил Вильфанд.

«На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт. <...> Подобного я не припомню», — отметил синоптик.

Этой зимой температурные отклонения от нормы достигали 25-28°C, в ближайшие дни же, по словам Вильфанда, этот показатель составит 16-20°C. В Москве в ближайшее время сохранится облачность, подытожил он, но «рассеянные солнечные лучи будут пробиваться».

Накануне в столичном регионе был побит температурный рекорд 1949 года — в Москве столбики термометров дошли до +5°C. Кроме того, Вильфанд рассказал, что дождь 19 февраля окончательно разрушит и без того невысокий снежный покров. Такая погода в целом характерна для начала апреля, но впереди еще много сюрпризов, например, в марте могут ударить морозы до -10°C. Поэтому пока говорить можно о весне календарной, а не фактической, подытожил он.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что на этой неделе стоит ждать новых температурных рекордов — на протяжении трех дней погода за окном будет выше климатической нормы февраля на 9-11°C.

«Начало предстоящей недели в Центральной России ознаменуется рекордным «триумвиратом» тепла — трое суток подряд столбики термометров будут штурмовать предыдущие температурные максимумы для 17,18 и 19 февраля, зафиксированные в 1957, 1949 и 1925 годах, когда воздух прогревался до плюс 5,8, плюс 4,4 и плюс 3,7 градуса, соответственно», — подчеркнул Тишковец.

В конце января в Гидрометцентре уже давали объяснение столь теплой зиме. Роман Вильфанд заявлял, что такая погода объясняется теплым атлантическим воздухом. Воздух от океана переносится через Урал в глубины Евразии. В целом это нормальный процесс, однако в этом году вызывает вопросы продолжительность тепла.

«Атлантический воздух крайне редко зимой достигает азиатской части страны, поэтому там формируется мощный антициклон зимой. Это так называемый Восточно-Сибирский антициклон, он и определяет погоду», — подчеркнул синоптик.

В Сибири океанический воздух с Запада охлаждается, но все равно остается теплым. В Красноярском крае и Западной Сибири температурные отклонения достигают 20 градусов, но температуры там отрицательные.

Вильфанд и его подчиненные уже успели окрестить эту зиму «розовой» и «вишневой». Тишковец в свою очередь призвал коллег «не изгаляться» над характеристиками погодных условий, придумывая цветовые обозначения.

«Меня смущают все эти дурацкие цветовые гаммы, которые приклеивают к погоде. Сидит человек и думает: «Что значит «вишневая» зима». Можно ведь сказать просто: «Самая теплая», — говорил метеоролог «Газете.Ru».

За 140 лет истории метеорологических наблюдений в Москве было зафиксировано всего семь «вишневых» зим. Самая теплая пришлась на начало 60-х годов. Однако синоптики полагают, что в цветовой окраске будущих зим все больше будет преобладать «красный» цвет — зима будет все теплеть и теплеть.