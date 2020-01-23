Была в депрессии: за что женщина задушила своих детей

Прокуратура Пермского края подозревает местную жительницу в убийстве собственных детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«По предварительной информации, в утреннее время 23 января женщина, имеющая четырех несовершеннолетних детей, причинила двум из них смертельные травмы», — указано в сообщении на сайте прокуратуры.

Сейчас на место происшествия уже выехала специальная комиссия, которой предстоит дать уголовно-правовую оценку тому, каким образом осуществлялся контроль за многодетной семьей. Сотрудникам прокуратуры также предстоит разобраться в причинах трагедии.

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Между тем уголовное дело по факту убийства уже возбудил региональный Следственный комитет. По версии следователей, 32-летняя жительница города Кудымкара утром 23 января убила своих детей 2014 и 2019 годов рождения. Как сообщает издание «Парма Новости», смерть несовершеннолетних наступила от удушения. В это время двое других детей находились в школе, поэтому смогли избежать трагедии.

«После этого женщина попыталась свести счеты с жизнью, в связи с чем в настоящее время она находится в медицинском учреждении. Еще двое детей женщины 2011 и 2017 годов рождения сейчас вместе с отцом, который незамедлительно приехал домой с работы, узнав о происшествии», — пояснили в СК.

В ближайшее время следователи изберут подозреваемой меру пресечения и предъявить ей обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Сейчас женщина находится в реанимации. По информации «АиФ-Пермь», местные жители сообщили о тяжелом психологическом состоянии, в котором она находилась накануне убийства – последние роды перетекли в затяжную депрессию многодетной матери.

Тем не менее в пресс-службе Минсоцразвития края отметили, что семья никогда не вызывала вопросов у органов соцопеки и в полной мере получала соцподдержку. «Семья характеризовалась как благополучная, на учете в органах соцзащиты не состояла, в группе риска дошкольных и образовательных учреждениях не числилась», — заявили в ведомстве «КП-Пермь». Сейчас родственникам погибших оказывается психологическая помощь.

В сентябре минувшего года правоохранители Камчатки также начали расследование уголовного дела об убийстве двух малолетних детей – главной подозреваемой стала их 27-летняя мать.

По версии следствия, 9 сентября около 11.00 по местному времени женщина, находясь на берегу бухты Крашенинникова в городе Вилючинске, привязала к себе детей в возрасте 1,5 месяцев и пяти лет и зашла с ними в воду.

После этого раздались детские крики, которые, по словам очевидцев, были слышны по всему побережью. Свидетели увидели, как женщина тащит привязанных к себе детей на глубину, и вызвали МЧС и полицию, писало местное издание «Кам 24».

По данным СМИ, прибывшие на место происшествия спасатели вытащили женщину из воды, однако к тому моменту девочка была уже мертва. Пятилетний ребенок позже скончался в реанимации. Саму женщину удалось спасти: в отношении нее было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК ФР.

В апреле 2019 года также завершилась скандальная история 27-летней жительницы Нижнего Новгорода Елены Каримовой.

25 апреля 2018 года она вывезла четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына в лесополосу в Нижегородской области на арендованной машине. Там она задушила детей, после чего попыталась сжечь их тела. Тем не менее сделать это незаметно у нее не вышло — убийцу спугнули охотники, проходившие мимо. Чтобы не привлекать внимания, Каримова сбила пламя водой, положила тела детей в салон автомашины и уехала в Нижний Новгород.

Осуществить свой замысел она смогла только на следующий день — женщина вновь выехала за город, где в заброшенном строении около деревни Осинки подожгла тела и скрылась с места происшествия.

Местные жители, заметив огонь, вызвали пожарных, которые обнаружили останки детей. В тот же вечер Каримову задержали. На первом допросе она созналась в преступлении и заявила, что убить родных ее заставило отсутствие денег.

В результате Нижегородский областной суд приговорил ее к 19 годам в колонии общего режима, признав виновной в убийстве малолетних (п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).