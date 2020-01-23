Разборка на юго-западе: в Москве открыли стрельбу в гостинице

Перестрелка в одной из московских гостиниц закончилась госпитализацией двух человек. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, инцидент произошел на юго-западе столицы.

В гостиницу, расположенную в начале Керченской улицы, ворвались неизвестные люди, вооруженные пистолетами. В ходе завязавшейся перебранки с двумя мужчинами, находившимися в отеле, был открыт огонь.

Прибывшая на место инцидента полиция обнаружила резиновую пулю — по предварительным данным, стрельба велась из травматического оружия. Один из участников конфликта также был доставлен в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

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Инциденты со стрельбой в Москве и окрестностях происходят чуть ли не каждый месяц. В начале января в садоводческом товариществе Одинцовского района некий мужчина расстрелял другого гражданина из травматического пистолета. Пострадавшего доставили в больницу с ранениями, но он скончался. Преступник скрылся с места расправы, полиция объявила его в розыск.

В декабре неизвестный открыл огонь из травматики в автобусе. Входя в салон, пассажир выдохнул в лицо водителю сигаретный дым. Когда мужчине было сделано замечание, он вытащил оружие. Водителю удалось выбить пистолет из рук злоумышленника и вытолкнуть его наружу.

Однако мужчина вернулся в автобус, сделал несколько выстрелов и распылил в лицо водителю струю перцового баллончика. Инцидент произошел в районе Ново-Переделкино на западе столицы.

За день до этого другой мужчина случайно расстрелял из травматического пистолета таксиста. Инцидент произошел на Варшавском шоссе — водитель иномарки вступил в перебранку с шофером такси.

После обмена оскорблениями водитель машины достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в асфальт, однако пуля срикошетила в сторону таксиста.

Пострадавший написал заявление в полицию. После этого злоумышленника задержали. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК России («Хулиганство»).

В конце ноября еще одна перестрелка произошла в гостинице на Ботанической улице, на севере Москвы. По данным пресс-службы столичного главка МВД, один из постояльцев открыл огонь из пистолета, поссорившись с другим человеком, проживавшим в том же отеле.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а подозреваемый сбежал с места преступления. Полицейские также объявили мужчину в розыск.

Самый громкий за последнее время инцидент со стрельбой произошел 19 декабря, на Большой Лубянке. Тогда 39-летний россиянин Евгений Манюров открыл огонь из карабина «Сайга» возле главного здания ФСБ. В результате стрельбы погибли трое: сам нападавший и двое сотрудников правоохранительных органов. Еще пять человек, в том числе один случайный прохожий, были ранены.

При обыске в доме предполагаемого стрелка было найдено семь единиц оружия разного вида, все зарегистрированы без нарушений. Уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» было возбуждено и передано в центральный аппарат СКР по распоряжению его председателя Александра Бастрыкина.

Действуют на улицах столицы и киллеры — такие ситуации всегда вызывают большой общественный резонанс. 2 ноября мужчина в капюшоне застрелил начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии 36-летнего Ибрагима Эльджаркиева и его 30-летнего брата Ахмеда, известного нейрохирурга.

На кадрах с камер видеонаблюдения, размещенных у подъезда, где произошло убийство, видно, как мужчина в красной куртке 10 раз стреляет в Эльджаркиева.

Следствие выяснило, что злоумышленник стрелял из пистолета-пулемета «Кедр» — он используется для вооружения органов безопасности, внутренних войск, а также спецподразделений МВД.

После атаки на помощь родственнику из автомобиля вышел его 30-летний брат — убийца произвел несколько выстрелов и в него. Между тем выяснилось, что в машине, из которой вышел Эльджеркиев с братом, был и третий мужчина — он не пострадал при стрельбе, поскольку не стал выходить.

Убийство ингушского силовика повлекло за собой тщательное расследование — первых подозреваемых задержали уже через пару недель. Через месяц суд отправил под стражу главу ОПГ, который мог стоять за убийством Элджеркиева. Следствие среди прочих причин рассматривало также кровную месть — согласно этой версии, подозреваемые считали, что Ибрагим Эльджаркиев причастен к организации убийства их родственника и лидера Ибрагима Белхароева в 2018 году. Это дело до сих пор официально не раскрыто.