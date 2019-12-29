Семейная традиция: глава Эстонии отправила внуков в русский детсад

Внуки президента Эстонии Керсти Кальюлайд ходят в русский детский сад, потому что в их семье является традицией знание нескольких языков, рассказала сама глава государства в интервью телеканалу ETV+.

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«Мои внуки ходят в русский детский сад, потому что в нашей семье семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством. Уже в детстве он должен освоить еще один, а лучше два языка», — пояснила политик.

По словам Кальюлайд, ее дети знают в совершенстве три языка, потому что говорили на них с самого детства. Президент Эстонии подчеркнула, что считает знание иностранных языков богатством.

Она также призналась, что не является сторонницей антироссийской политики в Прибалтике.

«Однажды, придя из школы, сын спросил: «Мама, почему в Эстонии плохо быть русским?». Тогда я осознала, что просто приняла образ мыслей некоторых людей в Эстонии: мол, если ты русский, то это плохо. Мы должны обратить внимание на это», — указала эстонский лидер.

С недавнего времени в Эстонии русскоговорящих солдат-срочников обязали учить эстонский язык, если они слабо владеют им. Глава армейской пресс-службы майор Арво Йыесалу сообщил порталу ERR, что изучение государственного языка для этого контингента армейцев теперь обязательно.

В Минобороны отметили, что эта мера призвана помочь русскоязычным военнослужащим интегрироваться в эстонское общество и укрепить свои позиции в армии.

Дело в том, что солдаты, плохо владеющие эстонским языком, сталкиваются с проблемами при обучении, поскольку некоторые курсы ведутся только на государственном языке — например, обучение вождению.

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич считает, что эстонские власти сами создают себе проблемы, подогревая антироссийские настроения в обществе и ущемляя русскоязычное население. В конце концов это может привести к расколу общества.

«Вместо того, чтобы заботиться о лояльности русских, белорусов, украинцев в своей стране, политики сами себе создают проблемы, причем там, где их нет. Значительная часть русскоговорящего населения родилась в Эстонии, многие из них никогда не были в России и именно Эстонию считают своей родиной. Они готовы защищать свою страну, но вместо понятного им «лево-право» они слышат что-то другое. Это вызывает в них дискомфорт, а дискомфорт в военное время — это пуля в затылок офицера», – пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

В сентябре нынешнего года парламент Эстонии Рийгикогу не поддержал реформу о полном переводе русскоязычных школ и детских садов на эстонский язык — данное нововведение предложила крупнейшая оппозиционная партия. Об этом сообщила канцелярия Рийгикогу со ссылкой на итоги голосования.

По официальным данным, против запрета преподавания на русском языке выступили 44 депутата, поддержали реформистов 32, еще 21 депутат отсутствовал во время голосования.

В случае, если бы парламент одобрил предложение, в Эстонии было бы введено «единое эстоноязычное дошкольное и школьное образование», которое включало бы в себя перевод на эстонский язык всех учебных программ, а также госэкзаменов.

Чуть ранее в стране прошли протесты из-за дискриминации русскоязычных школ. Эстонские правозащитники вышли на улицы с плакатами: «Мы хотим учиться 100% только на русском языке», «Наши дети — наше право», «За наших детей».

По данным статистического центра страны от декабря 2018 года, 25% населения Эстонии — то есть 325 тыс. человек из 1,3 млн — русскоязычные жители. В некоторых населенных пунктах государства русский и вовсе является основным языком общения — например, в северо-восточном уезде Ида-Вирумаа. Тем не менее, согласно закону «О госязыке» от 2011 года, русский язык имеет статус иностранного.

Президент России Владимир Путин считает, что «пещерные русофобы» объявили войну русскому языку в некоторых странах бывшего СССР. По его словам, власти бывших республик пытаются искусственно сократить пространство русского языка в мире, а также вытеснить его на периферию.

«Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой», — добавил Путин.

За такой политикой, по мнению президента, стоит «все то же давление, прямое нарушение прав человека, в том числе — права на родную речь, на культуру и историческую память». В странах Восточной Европы учили русский язык во время существования СССР, потому что это было выгодно, уверен Путин, но Советский Союз распался, и интерес к языку начал затухать, однако «это искусственно подогревается, потому что нас побаиваются».