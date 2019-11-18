Детство в ИГ: в Россию доставили 32 ребенка из Ирака

В подмосковном аэропорту «Жуковский» вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), передает РИА «Новости».

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В самолете находились также специалисты Всероссийского центра медицины катастроф «Защита», Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, Центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, Медуниверситета им.Пирогова, а также Российского центра судебно-медицинской экспертизы, передает НСН.

«Детям предстоит пройти комплексное обследование. При необходимости им будет оказана высококвалифицированная медицинская помощь. Напомним, это уже четвертая, заключительная эвакуация детей из Ирака. Ранее в Россию из иракских тюрем были доставлены и переданы родственникам 88 детей», — говорится в сообщении Минздрава.

В начале нынешнего месяца директор ФСБ России Александр Бортников на 47-й сессии Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран Содружества (СОРБ) в Ташкенте сообщил, что не менее 2 тыс. жен и детей боевиков-исламистов, являющихся гражданами Российской Федерации, прошли через ближневосточные горячие точки.

«Возвращенцы» нередко выступают носителями религиозно-экстремистской идеологии и рассматриваются главарями международных террористических организаций в качестве смертников, пропагандистов, вербовщиков и связных», – сообщил он.

По словам силовика, боевики используют гуманитарные каналы, чтобы проникать в страны СНГ.

Они также проникают в другие страны по каналам нелегальной миграции, которые организует наркомафия и оружейные бароны, а также – продажные чиновники.

«В странах оседания они <...> формируют подпольные ячейки, вербуют сторонников и пособников», — добавил правоохранитель.

Глава российской спецслужбы указал, что основные «мишени» вербовщиков — маргинальные и социально незащищенные слои общества: гастарбайтеры, студенты-иностранцы и заключенные тюрем.

В конце октября около 50 россиянок с детьми, которые были задержаны за связи ИГ, пропали после массового бегства из лагеря пленных в северной Сирии, утверждает британская телерадиокомпания «Би-би-си».

Лагеря, в которых содержались жены и дети террористов, в последнее время находились под контролем курдов. Однако после начала турецкой военной операции «Источник мира», направленной в частности против курдского ополчения, которое Анкара считает террористическими формированиями, эти лагеря остались без качественной охраны. После начала боевых действий Турции на границе с Сирией курдам пришлось уйти с позиций.

По словам одной из женщин, которая связалась с родственниками в Дагестане, отступавшие отряды выгнали матерей с детьми в пустыню: сирийские курды, охранявшие лагерь, сказали, что уходят с этой территории, и все жители лагеря должны пойти с ними, но многие отказались.

Россиянки позвонили матерям в Дагестан, спрашивая, что делать — те посоветовали остаться в лагере и ждать прихода турецких войск, отмечалось в материале.

«Курды просто ушли, распахнув все ворота лагеря. А через некоторое время несколько человек вернулось, и они сказали: если вы не уйдете через пять минут, мы подожжем ваши палатки.

И они действительно подожгли лагерь, девочки только успели вытащить детей и несколько дорожных сумок», — приводила слова пропавшей женщины ее родственница.

В конце прошлого месяца группа боевиков ИГ подтвердила, что ее лидер Абу Бакр аль-Багдади был убит в Ираке. Впрочем, в России заявили, что ждут, когда США предъявят доказательства уничтожения аль-Багдади, передает ФАН.

«Те, кто заявляет о ликвидации аль-Багдади, обязаны предоставить доказательства. Хотелось бы, чтобы это было достоверно», — заявил «Газете.Ru» член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Спустя сутки Трамп поблагодарил и российскую сторону за помощь в проведении операции по ликвидации главаря ИГ. Однако же, в Минобороны РФ заявили, что там неизвестно о каком-либо содействии пролету авиации США в воздушное пространство Сирии в ходе операции по ликвидации аль-Багдади.

«Минобороны не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади», — заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

В июне нынешнего года Франция приняла 12 детей-сирот боевиков ИГ, которые проживали в Сирии. Как отмечал французский МИД, этих детей поместили под особое медицинское наблюдение, а также передали на попечение социальных служб. Среди привезенных детей были двое с нидерландским гражданством, которых затем вернули на родину.