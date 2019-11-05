«Напились и обозвали вором»: как проходили обыски у Дрыманова

Обыски в загородном доме экс-начальника московского главка СК Александра Дрыманова закончились тем, что двое следователей ФСБ выпили его запасы алкоголя и испортили забор. Об этом задержанный заявил во время заседания в Мосгорсуде, который рассматривал уголовное дело о взятках, фигурантом которого является экс-следователь.

Реклама

По словам Дрыманова, скандальный обыск в его доме прошел еще 1 сентября 2016 года.

«Двое следователей ФСБ после посещения подвала в нашем гараже, где хранилось спиртное, вышли оттуда в состоянии алкогольного опьянения, со слов супруги. Они также задавали вопросы, кто на вертолете привозил к нам артистов 7 июля 2016 года на мой день рождения, где бочка с драгоценностями»,

— рассказал задержанный. Он также отметил, что после того, как следователи закрыли гараж и ушли, на воротах осталось слово «вор», написанное красной краской.

По словам обвиняемого, описанные им нарушения стали основанием для доклада главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, составленного на имя директора ФСБ Александра Бортникова.

«Обо всех этих нарушениях председатель Следственного комитета доложил директору ФСБ, и был, что называется, серьезный разбор полетов», — пояснил Дрыманов.

Как сообщает РИА «Новости», в ходе заседания судья несколько раз прерывал дававшего показания генерала СК РФ. Затем, несмотря на слова подсудимого, извинившегося за «некорректное поведение», он закрыл заседание. «Суд постановил закрыть дальнейший допрос Дрыманова», — заявил судья.

Александр Дрыманов был официально назначен на должность начальника главка СК по Москве указом президента в декабре 2015 года.

В начале 2018 года прокуратура обвинила Дрыманова в причастности к коррупционной схеме по освобождению из СИЗО «авторитета» Андрея Кочуйкова (Итальянца) — товарища вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

Помимо начальника столичного СК на скамье подсудимых также оказались экс-глава управления СК по ЦАО Алексей Крамаренко и бывший глава управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаил Максименко.

Кочуйков попал за решетку после перестрелки на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года. За его освобождение правоохранители получили взятку в размере $1 млн от предпринимателя Дмитрия Смычковского. Полученная правоохранителями сумма позже была поделена между ними. Дрыманов, по версии следствия, получил из этой суммы пятую часть — $200 тыс.

Второй эпизод, по которому экс-начальнику СК было предъявлено обвинение, связан с получением им от своего зама Дениса Никандрова €9 тыс. за покровительство. «В качестве благодарности за содействие его назначению на должность первого замруководителя ГСУ по Москве, а также за общее покровительство на службе», — отмечалось в материалах следствия.

О передаче денег Никандров сообщил в суде на процессе по делу Максименко, по которому Дрыманов проходил свидетелем.

Сам Никандров вместе с Максименко и его бывшим замначальника Александром Ламоновым были задержаны в июле 2016 года. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ: «Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору». Впоследствии Никандров и Ламонов полностью признали свою вину.

По данным ФСБ, в мае 2016 года Ламонов получил от своего подчиненного Дениса Богородецкого обувную коробку с деньгами за освобождение Андрея Кочуйкова (Итальянца). Вечером 18 мая он передал ее Максименко в его служебной квартире.

«Я поставил пакет с коробкой на кухне, рядом с мусорным ведром», — рассказал позже полковник. По словам Ламонова, он оставил себе $100 тыс. для распределения между Богородецким и еще одним следователем, которые оказали посреднические услуги. В результате суд приговорил его к пяти годам заключения в колонии строгого режима.

Как позже уточнили в ФСБ, в общей сложности Михаил Максименко требовал $5 млн за освобождение Итальянца. 20 апреля 2018 года Мосгорсуд признал его виновным в получении двух взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима, штрафу в 165 млн рублей и лишению звания полковника юстиции.

Что касается Шакро Молодого и Итальянца, то их отправили в колонию в конце марта 2018 года — первого на девять лет и 10 месяцев, а второго — на восемь лет и 10 месяцев.