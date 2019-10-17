Четверых выпустили: кто ответит за «Зимнюю вишню»

Заводский районный суд Кемерово принял решение об изменении меры пресечения для четверых обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА «Новости».

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Согласно постановлению суда, на свободу выйдут руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и инженер противопожарной системы Александр Никитин, обвиняемые по статье 219 УК РФ «Нарушение требований пожарной безопасности».

Начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин и начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин, которым вменяется статья 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц» также будут отпущены из СИЗО.

Мера пресечения для всех четверых фигурантов дела изменилась на «запрет определенных действий». Он подразумевает своевременные явки в суд, ограничения в передвижениях вне своего жилья и общении с некоторыми людьми, а также в пользовании средствами связи и общественным транспортом.

Трое из них выйдут из СИЗО уже 26 октября, а Андрей Бурсин — 6 декабря.

В то же время еще четверо обвиняемых по делу «Зимней вишни» по-прежнему остаются под стражей — срок ареста для них продлили до 26 января 2020 года. Речь идет о гендиректоре ООО «Зимняя вишня» Надежде Судденок, техническом директоре ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТРЦ) Георгии Соболеве, гендиректоре комбината Юлии Богдановой и сотруднике ЧОП Сергее Антюшине — все они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц. Троим из них, за исключением Антюшина, также вменяется нарушение требований пожарной безопасности.

До вынесения решения суда об освобождении Полозиненко, Никитина, Генина и Бурсина ходатайствовал прокурор. Как отметил представитель обвинения, согласно закону, продление срока содержания под стражей после первых шести месяцев допускается только по тяжким и особо тяжким статьям. Однако ни один из фигурантов под них не подпадает.

Ранее, на первом заседании суда по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», которое прошло 16 мая 2019 года, прокурор обвинил экс-главу компании-владельца ТРЦ Юлию Богданову в организации преступной группы. Как заявил гособвинитель, в нее вошли гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок и технический директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Георгий Соболев.

По словам прокурора, Богданова распределяла роли между участниками этой преступной группы, чтобы «создавать видимость» обустройства противопожарной безопасности. При этом на самом деле все трое знали о неисправностях пожарной безопасности, «но игнорировали с целью получения прибыли».

Как утверждает сторона обвинения, действия или бездействие «членов организованной группы» привели к тому, что неисправная автоматическая пожарная сигнализация просто не сработала в критический момент. Кроме того, люди не смогли быстро и организованно покинуть здание ТРЦ, так как двери юго-западного эвакуационного выхода были закрыты на замок, а двери на втором этаже — заблокированы.

В июле Окружной суд Варшавы также принял решение об экстрадиции в Россию бывшего гендиректора основной компании-владельца «Зимней вишни» Вячеслава Вишневского.

Предпринимателя подозревают в том, что в 2013-2014 годах он дал взятку в размере 7 млн рублей начальнику инспекции госстроительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. По мнению следствия, за эту сумму он «купил» возможность незаконно реконструировать и ввести в эксплуатацию здание, где располагался торговый центр. С 2016 года Вишневский проживал в Испании — российский суд арестовал его заочно, после чего он был объявлен в международный розыск.

Трагические события в ТЦ «Зимняя вишня» произошли 25 марта 2018 года. Тогда возгорание началось на верхнем этаже, где располагались сразу несколько кинозалов, заполненных детьми. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 несовершеннолетних. Еще около 30 получили ранения.

В течение нескольких месяцев эксперты изучали содержимое десятков мешков, набитых обгоревшими проводами, кабелями, трансформаторами и плафонами, и только в августе 2018-го пришли к выводу: в здании не выполнялись правила техники безопасности.

Теперь за все недочеты, ставшие фатальными, ответят уже установленные лица. По данным СК, всего в трех уголовных делах фигурируют 15 человек.