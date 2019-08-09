Взрывы и пожар на арсенале: есть пострадавшие. ОНЛАЙН

Пользователи соцсетей делятся кадрами последствий новых взрывов под Ачинском. По их словам, на въезде в Каменку, где расположена воинская часть, военные никого не пропускали, хотя режим ЧС после первого инцидента уже снят.
Четверо пострадавших госпитализированы, остальным помощь оказывают на месте.
На складе боеприпасов возобновился пожар, заявил источник ТАСС в экстренных службах региона. В настоящее время идет тушение, приостановлены все работы по разминированию территории. По словам собеседника, взрывы на полигоне прекратились, однако сохраняется угроза того, что боеприпасы могут вновь сдетонировать.
Новые взрывы прогремели на складе по вине самих военных, которые допустили ошибку при ликвидации последствий первой ЧС. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.
Во время первых взрывов, которые произошли 5 августа, сдетонировали световые снаряды с фосфором — на месте происшествия были повсюду рассыпаны остатки этого вещества. Во время пожара над горящими складами с самолетов сбрасывали воду. В результате химической реакции между фосфором и водой возникло пламя, а затем и новые взрывы, озвучил свою версию ЧП источник.
Число пострадавших при взрыве под Ачинском увеличилось до восьми, заявили в Ачинской центральной больнице. Их состояние оценивается как средне стабильное.
Из-за новых взрывов под Ачинском началась эвакуация, передает телеграм-канал Mash. Из города направлено 11 автобусов, чтобы вывезти жителей населенных пунктов, расположенных ближе всего к месту ЧП.
Между тем местные власти сообщают, что взрывы произошли при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий прошлой ЧС.
По предварительным данным, причиной двух новых взрывов на складе стало попадание молнии. СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах передают, что молния попала в площадки с боеприпасами, из-за чего те сдетонировали.
При взрывах пострадали пятеро человек, четверо из них — двое полицейских и двое военных — получили травмы средней тяжести. Пострадавшая пожилая женщина будет лечиться амбулаторно, сообщил ТАСС главврач Ачинской межрайонной центральной больницы.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru». В Красноярском крае на складе боеприпасов под Ачинском начались взрывы — второй раз за последнюю неделю. Уже известно о пострадавших. Мы будем внимательно следить за последними новостями.