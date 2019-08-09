Взрывы и пожар на арсенале: есть пострадавшие. ОНЛАЙН

Новые взрывы на арсенале под Ачинском: есть раненые — онлайн

На складе артиллерийских боеприпасов под Ачинском в Красноярском крае вновь прогремели взрывы. По предварительной информации, на этот раз причиной стало попадание молнии в площадку с боеприпасами. При взрывах пострадали пять человек, четверо из них получили осколочные ранения средней степени тяжести, сообщили местные власти. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
Трансляция
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18:55

Пользователи соцсетей делятся кадрами последствий новых взрывов под Ачинском. По их словам, на въезде в Каменку, где расположена воинская часть, военные никого не пропускали, хотя режим ЧС после первого инцидента уже снят.

18:49

Четверо пострадавших госпитализированы, остальным помощь оказывают на месте.

18:42

На складе боеприпасов возобновился пожар, заявил источник ТАСС в экстренных службах региона. В настоящее время идет тушение, приостановлены все работы по разминированию территории. По словам собеседника, взрывы на полигоне прекратились, однако сохраняется угроза того, что боеприпасы могут вновь сдетонировать.

18:35

Новые взрывы прогремели на складе по вине самих военных, которые допустили ошибку при ликвидации последствий первой ЧС. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.

Во время первых взрывов, которые произошли 5 августа, сдетонировали световые снаряды с фосфором — на месте происшествия были повсюду рассыпаны остатки этого вещества. Во время пожара над горящими складами с самолетов сбрасывали воду. В результате химической реакции между фосфором и водой возникло пламя, а затем и новые взрывы, озвучил свою версию ЧП источник.

18:28

Число пострадавших при взрыве под Ачинском увеличилось до восьми, заявили в Ачинской центральной больнице. Их состояние оценивается как средне стабильное.

18:23

Из-за новых взрывов под Ачинском началась эвакуация, передает телеграм-канал Mash. Из города направлено 11 автобусов, чтобы вывезти жителей населенных пунктов, расположенных ближе всего к месту ЧП.

Между тем местные власти сообщают, что взрывы произошли при проведении работ по разминированию и ликвидации последствий прошлой ЧС.

18:18

По предварительным данным, причиной двух новых взрывов на складе стало попадание молнии. СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах передают, что молния попала в площадки с боеприпасами, из-за чего те сдетонировали.

18:13

При взрывах пострадали пятеро человек, четверо из них — двое полицейских и двое военных — получили травмы средней тяжести. Пострадавшая пожилая женщина будет лечиться амбулаторно, сообщил ТАСС главврач Ачинской межрайонной центральной больницы.

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Подслушано в Ачинске/vk.com
18:10

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru». В Красноярском крае на складе боеприпасов под Ачинском начались взрывы — второй раз за последнюю неделю. Уже известно о пострадавших. Мы будем внимательно следить за последними новостями.