Взрывы и пожар на арсенале: есть пострадавшие. ОНЛАЙН

Новые взрывы прогремели на складе по вине самих военных, которые допустили ошибку при ликвидации последствий первой ЧС. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в экстренных службах.

Во время первых взрывов, которые произошли 5 августа, сдетонировали световые снаряды с фосфором — на месте происшествия были повсюду рассыпаны остатки этого вещества. Во время пожара над горящими складами с самолетов сбрасывали воду. В результате химической реакции между фосфором и водой возникло пламя, а затем и новые взрывы, озвучил свою версию ЧП источник.