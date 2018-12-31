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Подъезд рухнул в Магнитогорске после взрыва газа: есть погибшие. ОНЛАЙН

Растет число жертв после обрушения дома из-за взрыва газа в Магнитогорске

Растет количество погибших после обрушения подъезда в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря. СК России завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности»: по предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв бытового газа. Президента Владимира Путина проинформировали о ситуации. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
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08:49

Очевидцы выкладывают в соцсети фотографии с места трагедии — как можно видеть, от целого подъезда осталась одна стена.

08:40

По последним данным, госпитализированы трое человек — у них травмы средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава России. «При взаимодействии с минздравом Челябинской области пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская, консультативная помощь. На месте работают 10 бригад скорой медицинской помощи. Все медучреждения города готовы к приему раненых. Федеральные медучреждения также мобилизованы для оказания необходимой помощи. На данный момент с травмами средней тяжести госпитализировано 3 пострадавших», — говорится в сообщении ведомства.

08:32

На место трагедии вылетел глава МЧС Евгений Зиничев — по поручению президента России Владимира Путина.

08:26

В 10-этажном многоквартирном доме обрушились с 3 по 10 этаж над аркой между 7 и 6 подъездами. Проводится эвакуация жителей трех подъездов, с шестого по восьмой. В пострадавших от взрыва квартирах проживали 110 человек.

08:15

Следственный комитет России возбудил уголовное дело — об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. «Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — сказала Петренко.

08:12

В результате взрыва повреждено 48 квартир. Известно уже о двух погибших, десять человек извлечены из-под завалов живыми.

08:10

Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня утром в Магнитогорске случилось несчастье: в жилом доме на проспекте Карла Маркса около 4.00 по московскому времени прогремел взрыв. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.