Зоологи доказали, что домашние кошки охотятся из чистого удовольствия

Ученые из Эксетерского университета выяснили роль охоты в питании домашних кошек. Статья об этом опубликована в журнале Ecosphere.

Чтобы понять, что кошки едят, авторы статьи использовали радиоизотопный анализ. Они отрезали один вибрисс (кошачий «ус») перед контрольным периодом и один после него. По соотношению изотопов углерода и других элементов ученые выяснили источник белка, который потребляет животное.

Результаты показали, что около 96 процентов рациона кошек составляли продукты, предоставленные владельцами, и лишь 3-4 процента приходилось на диких животных. «Когда есть еда от хозяев, кошки почти полностью полагаются на нее», — сказала Мартина Чеккетти, одна из авторов исследования.

Это говорит о том, что охотничий инстинкт, а не голод, вероятно, является основной причиной, по которой некоторые домашние кошки регулярно охотятся. «Будучи хищниками, некоторые кошки могут охотиться инстинктивно, даже если они не голодны, совершая этим так называемое избыточное убийство», — продолжают авторы.

Также исследователи убедились, что ношение отпугивающего птиц ошейника действительно уменьшает количество диких животных, которое ловит кошка. В итоге ученые советуют хозяевам: если они хотят сократить жертвы среди диких зверьков, то следует регулярно играть с кошкой, кормить ее мясной пищей и, наконец, снабдить ее специальным ошейником, мешающим охоте.