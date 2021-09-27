Биолог Баранова рассказала о факторах, повышающих риск смерти от COVID-19

Ученые обнаружили влияние трех генов на тяжесть течения коронавирусной инфекции, рассказала «Радио Sputinik» профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, к ним относятся гены MAPT, PIGN и CCR5. Причем первый ген распространяется в том числе на острую фазу заболевания, а также на его последствия, в том числе неврологические. Она отметила, что их изучение поможет разрабатывать таргетные препараты от коронавируса.

При этом биолог пояснила, что на летальный исход заболевания во многом влияют и сопутствующие заболеваний пациента. «Смертельные исходы заболевания коронавирусом встречаются у людей, переживающих сильный цитокиновый шторм и имеющих тяжелые сопутствующие заболевания. Чем пышнее букет недугов у человека, тем меньше вероятность того, что коронавирус будет протекать легко», — заявила Баранова.

Помимо этого, негативно сказаться на состоянии заболевших могут больничные инфекции, а также курение.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что симптомы коронавирусной инфекции начали походить на обычную простуду, что приводит к увеличению числа «тяжелых» пациентов. По его словам, сейчас вирус научился обходить иммунные барьеры, вызывать только насморк, расстройство стула или боль в горле. Он подчеркнул, что при появлении подобных симптомов нужно первым делом сдать тест на коронавирус.