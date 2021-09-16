Корабль «Шэньчжоу-12» начал возвращение на Землю

Корабль «Шэньчжоу-12» с экипажем отделился от космической станции Китая для возвращения на Землю.

Члены экипажа пилотируемого космического корабля КНР, работающие на китайской орбитальной станции, во время своей экспедиции два раза выходили в открытый космос.

17 июня корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту произвел успешную стыковку со строящейся орбитальной станцией КНР. Они также доставили материалы с грузового «Тяньчжоу-2». Провели инспекцию работ.

Китайская станция оснащена тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в космос. Сейчас она состоит из базового модуля «Тяньхэ», грузового корабля «Тяньчжоу-2» и «Шэньчжоу-12», который отстыковался 16 июля.

Полноценный запуск станции запланирован на 2022 год. Китайские власти обещают открыть ее для международных проектов.