Ученые выяснили, когда предпочитают рожать образованные женщины

Женщины с высшим образованием чаще других предпочитают рожать первого ребенка вне брака, выяснили исследователи из Университета Джонса Хопкинса. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Сравнив данные крупных демографических исследований последних десятилетий в США, ученые обнаружили, что в 1996 году только 4% женщин с высшим образованием в возрасте около 30 лет родили первого ребенка, не будучи замужем. 20 лет спустя их количество выросло до 24,5%. При этом женщины с высшим образованием чаще других состояли в браке на момент рождения второго ребенка, также отцом их детей чаще становился один и тот же мужчина.

Причиной того, что женщины теперь не спешат выходить замуж, могут быть финансовые проблемы, предполагают исследователи — долг за обучение приходится отрабатывать, а высшее образование сегодня уже не дает тех карьерных перспектив, что несколько десятилетий назад. Также дело может быть в том, что сегодня общество более лояльно относится к неженатым парам и матерям-одиночкам, и теперь необязательно вступать в брак, чтобы избежать общественного осуждения.

Молодые люди могут откладывать брак до тех пор, пока не достигнут определенного экономического уровня, сопоставимого с доходами семейных пар в их окружении, считают ученые. В целом же, хотя теперь нередко рождение ребенка предшествует браку, а не наоборот, в конечном итоге женщины все еще достаточно часто оказываются согласны заключить официальный союз.