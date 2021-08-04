Маск вдохновлялся «удивительными» конструкциями российских ракетных двигателей

Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновлялся российскими разработками. Об этом он сообщил в интервью изданию Everyday Astronaut.

«Я провожу много времени, изучая конструкцию российских ракетных двигателей. Есть замечательные российские двигатели, они (Россия) занимаются жидкостными ракетными двигателями уже давно, да и я сделал буквально сотни различных конструкций», — рассказал Маск.

Он добавил, что внедрил в двигатель совсем небольшие усовершенствования в отношении того, что русские уже сделали.

Маск отметил, что самое сложное понять, как создать Raptor с замкнутым циклом со стоимость на тонну тяги меньше $1000.

Ранее Маск поздравил главу госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина с успешной стыковкой многоцелевого лабораторного модуля «Наука» к Международной космической станции.

К поздравлениям присоединились глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон и заместитель администратора НАСА Памела Мелрой.