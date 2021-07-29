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В Роскосмосе рассказали, что происходит с модулем «Наука»

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«Роскосмос»

Ситуацию с незапланированным включениям двигателей модуля «Наука» и сменой ориентации МКС прокомментировали «Газете.Ru» в Роскосмосе.

«Идет процесс перевода модуля «Наука» из полетного режима в режим «состыкован с МКС». Проводится работа с остатками топлива в модуле», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе.

Ранее российский космонавт Олег Новицкий, находящийся на борту МКС, сообщил подмосковному Центру управления полетами о незапланированно включившихся двигателях модуля «Наука». Из-за этого МКС начала менять ориентацию в пространстве. На данный момент двигатели отключены, а ориентация станции восстановлена.

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