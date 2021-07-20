Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ-инфекцией

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ разработали и запатентовали новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ, сообщает РИА «Новости».

«Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин», — рассказали в центре.

Двойная терапия оказывает достаточное влияние для полного подавления вируса, так как спустя шесть месяцев первичного лечения у человека формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ-инфекции.

В центре отметили, что ранее подобного подхода к лечению больных не существовало и поэтому авторам выдан патент на изобретение.

В 2020 году Минздрав объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов для лечения ВИЧ и гепатитов B и C на общую сумму 15 млрд руб.