news
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус #ЕВРО 2020
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные ранили офицера при обстреле 09:09
СМИ: в Telegram попали данные о транзакциях клиентов сервиса SMS-activate 09:02
УЕФА опубликовал десятку лучших голов сезона-2020/2021 08:58
Вильфанд предупредил жителей Москвы об «обвале холода» 08:56
Компания Маска испытала двигатели ракеты для полетов на Марс 08:51
Эрдоган: Турция готова управлять аэропортом Кабула, если договорится с США об... 08:48
Несколько ракет упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула 08:40
Эксперт рассказал, когда лучше всего покупать новый смартфон 08:39
Около 1,5 тысячи военных задействованы в учении у границы... 08:31
Российские власти ищут способы для замедления роста цен на жилье 08:25

Российские ученые разработали новый способ лечения больных ВИЧ-инфекцией

close
100%
pixabay.com

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ разработали и запатентовали новый высокоэффективный способ лечения больных ВИЧ, сообщает РИА «Новости».

«Новый метод лечения заключается в том, что на старте применяется тройная схема, включающая тенофовир, а через шесть месяцев после достижения первичной эффективности лечения пациенты переводятся на двойную схему: долутегравир и эмтрицитабин», — рассказали в центре.

Двойная терапия оказывает достаточное влияние для полного подавления вируса, так как спустя шесть месяцев первичного лечения у человека формируется собственный иммунный ответ против ВИЧ-инфекции.

В центре отметили, что ранее подобного подхода к лечению больных не существовало и поэтому авторам выдан патент на изобретение.

В 2020 году Минздрав объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов для лечения ВИЧ и гепатитов B и C на общую сумму 15 млрд руб.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Высокая температура после прививки. В каком случае стоит идти к врачу
В Минздраве объяснили, о чем может говорить высокая температура после вакцинации
И десяти лет не пройдет: как будут побеждать бедность в России
Путин потребовал скорректировать цель по снижению бедности
Сам себе пауэрбэнк: гаджеты будущего будут заряжаться от пальцев
Ученые научились получать электроэнергию для устройств от спящего человека
Вильфанд предупредил жителей Москвы об «обвале холода»
Несколько ракет упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула
Российские власти ищут способы для замедления роста цен на жилье
В России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации
Новости и материалы
Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные ранили офицера при обстреле
СМИ: в Telegram попали данные о транзакциях клиентов сервиса SMS-activate
УЕФА опубликовал десятку лучших голов сезона-2020/2021
Компания Маска испытала двигатели ракеты для полетов на Марс
Эрдоган: Турция готова управлять аэропортом Кабула, если договорится с США об условиях
Эксперт рассказал, когда лучше всего покупать новый смартфон
Около 1,5 тысячи военных задействованы в учении у границы с Афганистаном
Глава WADA рассказал о работе над восстановлением РУСАДА
Вирусолог назвал преимущества вакцины «ЭпиВакКорона»
Россия получила новые заявки на экспорт истребителей Су-35
Британская спортсменка возмущена критикой ее коротких трусов
Паралимпиец ответил Собчак на ее претензии о названии программы «Одной ногой в Токио»
В России нашли способ сэкономить более 50% топлива на заводах
Тренер Порье: Макгрегор уже не тот, раньше он был намного острее на язык
На юге Красноярского края в результате ДТП погибли три человека
Чемпион НБА сдает свое жилье за 92 доллара
WADA блокировало участие российских спортсменов в Олимпиаде из базы московской лаборатории
Итальянская «Аталанта» хочет подписать Бога
Все новости
«Свободная от жестокости»: во Франции придумали фуа-гра из стволовых клеток
В Париже изобрели искусственную фуа-гра, неотличимую от настоящей
«Отложенная смертность»: почему в России массово закрываются ИП
Аналитики назвали причину высокой «смертности» ИП
«Опасный инструмент»: что известно о шпионском ПО Pegasus
Сноуден назвал «делом года» историю про слежку за журналистами
Средняя цена автомобиля в России подобралась к двум миллионам рублей
Расходы россиян на автомобили выросли почти на 400 млрд рублей
«Северному потоку – 2» быть. США и Германия близки к завершению спора
Reuters: власти США и ФРГ договорились по «Северному потоку – 2»
Эскобар из Агалатово. Кто был владельцем секретной темницы
Подземную тюрьму с крематорием под Петербургом засыпали землей
Беспилотная зона: каким будет истребитель 6-го поколения
Эксперты рассказали, чего ждать от боевого самолета следующего поколения
Дискриминация импорта: Евросоюз пожаловался на Россию в ВТО
В Еврокомиссии оценили убытки от российского импортозамещения в €290 млрд
«Его ждет громкий успех»: cын Децла выпустил дебютный рэп-клип
В сети оценили дебютный клип родного сына Децла
«Боюсь за свою жизнь»: почему криптомагнаты уходят из отрасли
Создатель Ethereum продает бизнес из-за постоянного чувства страха
Почему звезды и папарацци судятся из-за фотографий в соцсетях
Папарацци подают в суд на знаменитостей. А те жалуются на преследование
Родила в гробу: что нашли археологи в финском склепе
В Финляндии обнаружены останки аристократки, родившей после смерти
Не только «Шерлок» и «Доктор Стрэндж»: Бенедикту Камбербэтчу — 45
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях