Маск назвал цитату Циолковского одной из любимых

Американский предприниматель Илон Маск назвал цитату российского ученого Константина Циолковского одной из любимых.

Он ответил на твит российско-американского профессора Лекса Фридмана, который выложил цитату: «Земля — колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели».

«Одна из моих любимых цитат, сказанная великим человеком», — написал Маск.

Ранее стало известно, что американская компания SpaceX, принадлежащая основателю компании Tesla Илону Маску, впервые с разрешения Пентагона отправит 17 июня спутник на повторно используемой ракете Falcon 9 для военной миссии.

Отмечается, что Центр космических и ракетных систем сэкономит на таком полете около $64 млн. Общая стоимость пяти контрактов со SpaceX на запуски спутников GPS III составила около $470 млн. Для запуска будет использована ракета, которая уже была в космическом полете в ноябре 2020 года.