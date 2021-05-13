Американская система получения воды на МКС вышла из строя

Система получения воды перестала работать на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило космическое ведомство США Nasa.

«Система получения воды WPA в модуле Tranquility выключилась из-за возможной утечки», — указано в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время жизни астронавтов ничего не угрожает, запаса воды хватит еще на несколько месяцев. Уточняется также, что на станции есть запчасти для ремонта WPA, работы по починке будут произведены на предстоящей неделе.

Система WPA получает питьевую воду за счет переработки конденсата атмосферной влаги и мочи. Аналогичные установки также размещены на российском сегменте МКС.

В настоящее время на космической станции находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, американские астронавты Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, а также японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.

Ранее сообщалось, что Россия и Соединенные Штаты создали рабочую группу по выяснению причин утечки воздуха на Международной космической станции (МКС).