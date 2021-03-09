Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве по лунной станции

Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании международной исследовательской станции на Луне, сообщает Роскосмос.

Страны совместно разработают дорожную карту создания станции, а также будут вести тесное взаимодействие при проектировании, реализации и эксплуатации проекта, указано в сообщении. Кроме того, стороны будут содействовать сотрудничеству по созданию станции с открытым доступом для всех заинтересованных стран.

Роскосмос подчеркивает, что целью проекта является укрепление научно-исследовательского взаимодействия и продвижение исследования и использования космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества.

Ранее правительство России поручило Роскосмосу подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции.