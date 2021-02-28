«Союз» со спутником «Арктика-М» стартовал с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Арктика-М» стартовала с космодрома Байконур.

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Пуск был осуществлен в 9.55 мск с 31-й площадки Байконура. На данный момент спутник выведен на опорную орбиту, в течение трех часов разгонный блок «Фрегат» выведет «Арктику-М» на рабочую орбиту.

Гидрометеорологический спутник «Арктика-М» станет первым космическим аппаратом для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике.