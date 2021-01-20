Рогозин пожелал успехов ушедшему в отставку главе NASA

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил ушедшего в отставку главу NASA Джима Брайденстайна за совместную работу.

«Дорогой Джим! Позволь мне от лица команды Роскосмоса выразить благодарность за совместную работу <...> Желаю успехов на новой работе!», – написал Рогозин в ответ на прощальное обращение Брайденстайна в Twitter.

Глава Роскосмоса отметил, что, несмотря на известные противоречия, Россия и США всегда тесно взаимодействовали в космической деятельности.

Джим Брайденстайн объявил о намерении покинуть пост главы NASA после сообщений о победе Джо Байдена на выборах президента США. Он пояснил, что этот пост должен занимать человек, имеющий тесные отношения с главой государства и пользующися доверием администрации.