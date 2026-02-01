Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Стало известно об отставке назначенного Трампом спецпосланника США по Ираку

Reuters: спецпосланник США по Ираку Марк Савайя покинул пост
Emily Elconin/Reuters

Американский бизнесмен Марк Савайя, которого президент США Дональд Трамп в октябре прошлого года назначил на должность специального посланника по Ираку, покинул соответствующий пост. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Два неназванных иракских чиновника рассказали, что Савайя должен был прибыть в их страну 23 января. Ожидалось, что он проведет встречи с высокопоставленными представителями Багдада. Однако предприниматель внезапно отменил поездку.

«Савайя, ранее назначенный Трампом на пост специального посланника по Ираку, <...> больше не занимает эту должность», — говорится в публикации.

Официальная информация о том, что послужило причиной отставки Савайи, пока не поступала. Один из источников агентства заявил, что спецпосланник по Ираку якобы принимал неправильные решения по ключевым вопросам.

По информации журналистов, взять на себя обязанности государственного департамента США по Ираку может специальный посланник по Сирии Том Баррак.

28 января кандидат в премьер-министры Ирака Нури аль-Малики обвинил США в попытках вмешаться во внутренние дела республики. Таким образом он прокомментировал предупреждение Трампа о том, что Вашингтон прекратит помогать Багдаду, если иракское правительство возглавит аль-Малики.

Ранее в Ираке заявили, что не позволят использовать территорию страны для ведения боевых действий.
 
Теперь вы знаете
«Как можно здесь жить?» Риэлтор раскрыла 9 худших локаций для покупки квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!