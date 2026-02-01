Стало известно об отставке назначенного Трампом спецпосланника США по Ираку

Американский бизнесмен Марк Савайя, которого президент США Дональд Трамп в октябре прошлого года назначил на должность специального посланника по Ираку, покинул соответствующий пост. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Два неназванных иракских чиновника рассказали, что Савайя должен был прибыть в их страну 23 января. Ожидалось, что он проведет встречи с высокопоставленными представителями Багдада. Однако предприниматель внезапно отменил поездку.

«Савайя, ранее назначенный Трампом на пост специального посланника по Ираку, <...> больше не занимает эту должность», — говорится в публикации.

Официальная информация о том, что послужило причиной отставки Савайи, пока не поступала. Один из источников агентства заявил, что спецпосланник по Ираку якобы принимал неправильные решения по ключевым вопросам.

По информации журналистов, взять на себя обязанности государственного департамента США по Ираку может специальный посланник по Сирии Том Баррак.

28 января кандидат в премьер-министры Ирака Нури аль-Малики обвинил США в попытках вмешаться во внутренние дела республики. Таким образом он прокомментировал предупреждение Трампа о том, что Вашингтон прекратит помогать Багдаду, если иракское правительство возглавит аль-Малики.

Ранее в Ираке заявили, что не позволят использовать территорию страны для ведения боевых действий.