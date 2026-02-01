Москва пережила самую морозную ночь с начала зимы

Синоптик Тишковец: ночь на 1 февраля в Москве стала самой морозной с начала зимы

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала зимы — температура воздуха опускалась до −21°C. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

По его словам, под утро на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали −21,0°C — это самый низкий показатель за всю текущую зиму и на 9°C ниже климатической нормы для самого холодного периода года. В центре столицы, на Балчуге, температура составила −20,2°C, на метеостанции МГУ — −21,2°C, а в Тушино — −21,7°C.

Наиболее сильные морозы в Подмосковье, как отметил синоптик, наблюдались в Волоколамск, где температура опустилась до −24,3°C.

Тишковец также указал, что январь в Москве оказался на 2°C холоднее климатической нормы, при этом количество осадков превысило среднемесячные значения на 56%. Начавшийся февраль, по его оценке, продолжил тенденцию отрицательного отклонения температуры от средних многолетних показателей.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что избыток осадков и низкие температуры прогнозируются в феврале в Москве и других городах на европейской территории страны. При этом температура выше нормы будет в южном федеральном округе, за исключением Крыма. В азиатской части страны также будет теплее ожидаемого.

Ранее россиян предупредили о сохранении аномально холодной погоды в ряде регионов.