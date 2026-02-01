Размер шрифта
Житель Тульской области ограбил женщину под видом полицейского

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Житель Тульской области ограбил женщину, выдывая себя за полицейского. Об этом сообщила прокуратура региона.

Вечером 28 октября 2025 года неизвестный постучал в дверь 56-летней жительницы Новомосковска. Ему удалось проникнуть в квартиру, прикинувшись сотрудником МВД.

Оказавшись внутри, незваный гость схватил хозяйку жилья за горло и начал ее душить, требуя деньги. Испугавшись за жизнь, пострадавшая отдала ему 400 тыс. наличными и предоставила доступ в приложение банка, откуда злоумышленник перевел на свой счет еще 7900 рублей.

Мужчина покинул место преступления и распорядился денежными средствами по своему усмотрению, но впоследствии был задержан.

Так 40-летний житель города Липки стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья). В ближайшее время он предстанет перед судом.

Ранее клиент ворвался в квартиру к массажистке, изнасиловал ее и ограбил вместе с другом.
 
