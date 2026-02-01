Размер шрифта
Уехавший в Израиль Слепаков увеличил свой капитал благодаря банкам РФ

SHOT: уехавший в Израиль Слепаков заработал на вкладах в РФ почти 2 млн рублей
Comedy Club, ТНТ

Комик и музыкант Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) получил доход со сберегательных счетов в России в размере почти 2 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, шоумен, ныне проживающий в Израиле, за три года внес в отечественные банки около 25,7 млн рублей — и теперь получил внушительную сумму благодаря процентам.

SHOT считает, что эти деньги являются «финансовой подушкой» уехавшего из России юмориста, несмотря на то, что он проживает в Израиле с семьей с 2022 года. В своих старых интервью он говорил, что не планирует возвращаться на родину.

При этом 30 июня 2025 года Слепаков называл Израиль непростой для жизни страной — осуждал за чрезмерную бюрократию и дороговизну. Шоумен возмущался, что автомобили в Израиле стоят в три раза дороже, чем в остальном мире.

11 декабря СМИ рассказывали, что комик Слепаков уменьшил гонорар за корпоратив на 1 млн рублей. Теперь юморист выступает за 4,5 млн вместо 5,6 млн рублей, а также может предоставить скидку в размере 1,5 млн рублей. Корпоративы артист проводит перед россиянами как в Европе, так и в Израиле.

Ранее стало известно, что Анна Нетребко ликвидирует свой бизнес в России.
 
