В США ученые экспериментально лечат коронавирус радиацией

Ученые из США проводят эксперименты, используя низкие дозы радиации, чтобы лечить пациентов с коронавирусом. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nuclear News.

Подчеркивается, что в течение 10-15 минут специалисты облучали легкие десяти пациентов разного пола и возраста, которые страдали от тяжелой формы пневмонии, вызванной коронавирусом.

«Девять пациентов показали быстрое улучшение в течение 24 часов и были выписаны из больницы в течение трех дней, что в четыре раза быстрее, чем те пациенты, которые не проходили это лечение», — говорится в статье.

Подчеркивается, что анализы крови и снимки легких доказали безопасность и эффективность небольшой дозы радиации.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 945 млн заболевших, 678млн выздоровели, больше 2 млн человек скончались. В России выявили уже 3,5 млн человек с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Стало известно, у кого шанс заболеть COVID-19 выше на 250%

— В ВОЗ рассказали, как долго больной COVID-19 остается заразным

— Число зараженных коронавирусом в мире перевалило за 95 млн