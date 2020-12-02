Россия проведет в ООН презентацию вакцины «Спутник V»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко проведет в ООН презентацию вакцины «Спутник V». Как сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский, мероприятие пройдет в виртуальном формате, передает ТАСС.

«В среду в 09:30 утра (17:30 мск) состоится мероприятие на полях 31-й спецсессии ГА ООН «Спутник V: вакцина от COVID-19» при участии министра здравоохранения России Михаила Мурашко, РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи», — говорится в сообщении.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 63 млн заболевших, 44 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,3 млн человек с COVID-19.

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