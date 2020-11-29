В Японии засняли особо яркую падающую звезду

В ночном небе на западе Японии в ночь на воскресенье, 29 ноября, засняли особо яркую падающую звезду, также именуемую болидом, передает Kyodo News.

На кадрах, которые попали в сеть, видно, как болид несколько секунд движется по направлению к Земле, оставляя за собой хвостообразный след. После этого он взрывается яркой вспышкой в небе.

Эксперты отметили, что последняя вспышка этого болида была такой же яркой, как полная Луна.

На основе анализа имеющихся видео можно определить траекторию полета звезды, что, возможно, позволит установить его происхождение, добавили специалисты.