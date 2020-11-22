Ученые перечислили признаки рака в ротовой полости

Специалисты Британского фонда здоровья полости рта перечислили признаки которые могут указывать на развитие онкологии во рту на ранней стадии.

Так, ученые рекомендуют людям со следующими симптомами незамедлительно обратиться к специалисту, чтобы предотвратить развитие рака:

— Шишки и опухоли на голове и шее;

— Белые или красные пятна на языке, а также язвы, которые не проходят в течение трех недель после возникновения;

— Шишки и опухоли, красные и белые пятна на внутренней стороне щек;

— Опухоли и рубцы на небе;

— Красные и белые пятна или шишки на губах.

«Если вы заметите что-нибудь необычное, запишитесь на прием к стоматологу или терапевту», — посоветовал глава организации Найджел Картер.

Он отметил, что в Великобритании ежегодно от рака в ротовой полости умирают около 2,7 тыс. человек.

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