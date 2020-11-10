Песни Рогозина появились на сайте Роскосмоса

Госкорпорация Роскосмос открыла на своем сайте раздел с песнями своего гендиректора Дмитрия Рогозина.

Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Роскосмоса, раздел с песнями будет постепенно дополняться другими музыкальными композициями, в том числе и от других авторов.

В разделе «Песни о космосе» можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни Рогозина, его жены Татьяны и других авторов. Среди них композиции «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Не стреляй!».

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