Песни Рогозина появились на сайте Роскосмоса
Максимс Краюшкинс
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Госкорпорация Роскосмос открыла на своем сайте раздел с песнями своего гендиректора Дмитрия Рогозина.
Как сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Роскосмоса, раздел с песнями будет постепенно дополняться другими музыкальными композициями, в том числе и от других авторов.
В разделе «Песни о космосе» можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни Рогозина, его жены Татьяны и других авторов. Среди них композиции «Рвем небо мы в клочья», «Над Землей летит корабль», «Не стреляй!».
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