Космонавт сообщил, что воздух продолжает уходить из российского модуля МКС

Давление в российском модуле «Звезда» Международной космической станции продолжает снижаться после заклейки трещины каптоновой лентой, воздух продолжает уходить. Об этом сообщил космонавт Анатолий Иванишин во время переговоров с Землей, передает РИА «Новости».

По его словам, давление в модуле достигло 670 мм ртутного столба.

В понедельник, 19 октября, перед закрытием люков давление в модуле было такое же, как и на всей станции — 733. Под лентой космонавт также нашел какие-то небольшие частицы.

Ранее космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок нашли трещину в промежуточной камере модуля «Звезда». Они заклеили ее пленкой и закрыли на ночь люк в «протекающий» отсек для контроля давления.

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Сейчас экипаж проводит работы по локализации места и устранению утечки.

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