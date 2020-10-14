Ученые назвали еще одно опасное осложнение коронавируса

Ученые из Сингапура установили, что коронавирус может вызывать гангрену нижних конечностей из-за образования тромба в аорте, пишет The Straits Times.

«Очень редко тромб развивается в аорте, которая является кровеносным сосудом с высоким потоком», — приводятся слова руководителя отдела общей хирургии и старшего консультанта больницы Тан Ток Сен профессора Гленна Тана.

Специалисты описали случай, когда у 39-летнего мужчины возникла гангрена на трех пальцах ног. Позже медики установили, что это произошло из-за сгустка крови в аорте. До этого пациент находился в коме на аппарате ИВЛ.

Врачи прооперировали мужчину, спустя три месяца гангрена исчезла, и пациент смог начать нормально ходить.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 38 млн заболевших, 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались.

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