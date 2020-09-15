Французские ученые разрабатывают спрей для носа против коронавируса

Французские ученые разрабатывают спрей для носа, который будет блокировать коронавирус, пишет РИА «Новости» со ссылкой на профессора биомолекулярной лаборатории при Сорбонне Филиппа Карояна.

«Мы с командой работаем над лечением, которое будет блокировать вирус. Это средство основывается на биологической мишени вируса», — сказал Кароян.

Ученый добавил, что при необходимом финансировании препарат может появиться через полгода. В настоящее время команда ищет инвестора, который выделил бы €5 млрд.

«Сегодня наша цель состоит в том, чтобы разработать средство в форме спрея, которое могло бы использоваться для профилактики коронавируса», — отметил специалист.

Кароян уточнил, что исследования доказали, что лекарство не является токсичным.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 29,5 млн, умерли больше 930 тысяч человек.

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